У Київській області збільшилася кількість інфікованих COVID-19

В області 25 підтверджених випадків і 80 підозр на коронавірус
В Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу, загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 25. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації в Facebook.
Повідомляється, що всі лабораторно підтверджені випадки у Київській області у дорослих. Більшість захворювань зафіксовано в Обухівському районі:
Підозри на коронавірус мають 80 осіб:
Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердив 156 випадків коронавірусу в Україні. З них 5 летальних, ще один пацієнт видужав.
Також РБК-Україна писало, що в Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 40 осіб. Лабораторний центр перевіряє ще понад 30 осіб COVID-19.