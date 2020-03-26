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У Київській області збільшилася кількість інфікованих COVID-19

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В області 25 підтверджених випадків і 80 підозр на коронавірус

В Київській області підтвердили ще один випадок коронавірусу, загальна кількість інфікованих COVID-19 зросла до 25. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації в Facebook.

Повідомляється, що всі лабораторно підтверджені випадки у Київській області у дорослих. Більшість захворювань зафіксовано в Обухівському районі:

  • 14 - в Обухівському районі;
  • 4 - в Києво-Святошинському районі;
  • 2 - у Броварах;
  • За 1 - у Борисполі, Ставище, Ірпені, Білої Церкви та Білоцерківському районі.

Підозри на коронавірус мають 80 осіб:

  • 25 - в Обухівському районі;
  • 18 - у Києво-Святошинському р-ні;
  • 9 - у Броварському районі;
  • 5 - в Ірпені;
  • 6 - у Бориспільському районі;
  • За 4 - в Білій Церкві та районі;
  • 3 - у Фастівському районі;
  • 2 - у Макарівському районі;
  • За 1 - у Білоцерківському, Ставищенському та Васильківському районах.

Встановлено медичне спостереження за 230 контактними особами.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я офіційно підтвердив 156 випадків коронавірусу в Україні. З них 5 летальних, ще один пацієнт видужав.

Також РБК-Україна писало, що в Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 40 осіб. Лабораторний центр перевіряє ще понад 30 осіб COVID-19.

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