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У Київській області збільшили кількість центрів вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У Київській області центри вакцинації від коронавірусу продовжать свою роботу з 17 до 19 червня. До вже існуючих центрів у Броварах та Білій Церкві, відкриють ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

"Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Центри масової вакцинації працюватимуть з 09:00 до 20: 00 за адресами:

  • Бровари, МКЦ "Прометей", бульвар Незалежності, 4;
  • Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;
  • Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4;
  • Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10;
  • Славутич, БК "енергія", проспект Дружби Народів, 7.

Вакцинуватися в центрах зможуть ті, хто записався в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія", або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Також вакцинуватися можна буде в порядку "живої" черги за наявності паспорта громадянина України або ID-картки та ідентифікаційного коду, а також за наявності декларації з сімейним лікарем.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію в наступні вихідні.

Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.

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