У Київській області збільшили кількість центрів вакцинації від COVID

"Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Центри масової вакцинації працюватимуть з 09:00 до 20: 00 за адресами:

Бровари, МКЦ "Прометей", бульвар Незалежності, 4;

Біла Церква, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а;

Бориспіль, приміщення дитячо-юнацької спортивної школи, вул. 1 травня, 4;

Ірпінь, приміщення спортзалу ЗОШ №17, вул. Тищенка, 10;

Славутич, БК "енергія", проспект Дружби Народів, 7.

Вакцинуватися в центрах зможуть ті, хто записався в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія", або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

Також вакцинуватися можна буде в порядку "живої" черги за наявності паспорта громадянина України або ID-картки та ідентифікаційного коду, а також за наявності декларації з сімейним лікарем.