У Київській області збільшили кількість центрів вакцинації від COVID

У Київській області центри вакцинації від коронавірусу продовжать свою роботу з 17 до 19 червня. До вже існуючих центрів у Броварах та Білій Церкві, відкриють ще три - в Ірпені, Борисполі та Славутичі.
"Ми збільшуємо кількість центрів вакцинації, щоб якомога більше охочих жителів області мали можливість долучитися до кампанії з імунізації від COVID-19", - заявив голова Київської ОДА Василь Володін.
Центри масової вакцинації працюватимуть з 09:00 до 20: 00 за адресами:
Вакцинуватися в центрах зможуть ті, хто записався в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія", або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Також вакцинуватися можна буде в порядку "живої" черги за наявності паспорта громадянина України або ID-картки та ідентифікаційного коду, а також за наявності декларації з сімейним лікарем.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав владу Києва не скасовувати вакцинацію в наступні вихідні.
Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Тепер потрібно попередньо записуватися через сервіс helsi.me.