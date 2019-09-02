У Київській області за добу сталося чотири самогубства

У Київській області за минулу добу, 1 вересня, відбулося чотири самогубства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Повідомляється, що в різних районах Київської області покінчили життя самогубством відразу четверо чоловіків. За даними поліції, в Броварському районі - місцевий житель 1965 року, у Бородянському - чоловік 1975 року народження, у Вишгородському - 1984 року народження і в Києво-Святошинському - 1968 року.

"Майже всі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми", - йдеться в повідомленні.

За даними інцидентами відкрито кримінальні справи, за кожним фактом проводиться попереднє розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві п'яний водій збив співробітника полку поліції особливого призначення. За даними поліції, в Голосіївському районі наряд помітив автомобіль, який їхав з включеними аварійними сигналами і мав видимі ознаки пошкодження. Авто спробували зупинити для перевірки документів, однак на вимоги поліцейських водій не відреагував і збив одного з правоохоронців.