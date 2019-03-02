Під Києвом працівник поліції насмерть збив чоловіка

Поліцейський прийшов до поліції та повідомив про ДТП

В городе Бровары Киевской области 2 марта неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке пресc-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что после происшествия мужчина сам пришел в отделение полиции и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, где и выяснилось, что он является работником одного из подразделений Нацполиции Украины.

"Правонарушитель пояснил, что оставил место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего по ч. 2 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). В настоящее время Государственное бюро расследований проводит досудебное расследование.

"Решается вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили правоохранители.

Напомним, в Киеве ночью автомобиль насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел около полуночи, в результате аварии погиб пешеход, а водитель-участник ДТП с места происшествия скрылся, автомобиль двигался по проспекту со стороны улицы Полковника Потехина в направлении улицы Героев Обороны, а пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения машины.