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У Київській області через снігопади сталося більше сотні ДТП

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 15:11
У Київській області через снігопади сталося більше сотні ДТП
Фото: ДТП у Київській області (facebook.com/pol.kyivregion)

Унаслідок однієї з ДТП загинула людина

Поліція зафіксувала 104 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) в Київській області за останню добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області у Facebook

Як зазначається, було зафіксовано дві аварії з потерпілими та одну - із загиблим. В інших випадках автотранспорт зазнав різних механічних пошкоджень.

ДТП з загиблим сталося на дорозі поблизу населеного пункту Рокитне близько 10-ї ранку. 47-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-21111, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм, несумісних з життям, водій помер на місці аварії.

У поліції зазначають, що збільшення кількості ДТП пов'язане із погіршенням погодніх умов. Також зазначається, що основними причинами аварій є недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

У Київській області через снігопади сталося більше сотні ДТПНагадаємо, раніше у Патрульній поліції України назвали найбільш засніжені дороги в Україні. Складні погодні умови зафіксовані у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях.

РБК-Україна також повідомляло, що "Укравтодор" попереджав про ускладнення на трасах через снігопад.

Додамо також, у середу ввечері було обмежено рух вантажівок у Київській та Житомирській областях. Так, погіршення погодних умов очікується по всій країні.

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