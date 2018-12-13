У Київській області через снігопади сталося більше сотні ДТП

Фото: ДТП у Київській області (facebook.com/pol.kyivregion)

Унаслідок однієї з ДТП загинула людина

Поліція зафіксувала 104 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) в Київській області за останню добу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області у Facebook.

Як зазначається, було зафіксовано дві аварії з потерпілими та одну - із загиблим. В інших випадках автотранспорт зазнав різних механічних пошкоджень.

ДТП з загиблим сталося на дорозі поблизу населеного пункту Рокитне близько 10-ї ранку. 47-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-21111, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм, несумісних з життям, водій помер на місці аварії.

У поліції зазначають, що збільшення кількості ДТП пов'язане із погіршенням погодніх умов. Також зазначається, що основними причинами аварій є недотримання водіями швидкісного режиму та правил маневрування.

Нагадаємо, раніше у Патрульній поліції України назвали найбільш засніжені дороги в Україні. Складні погодні умови зафіксовані у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській, Полтавській та Київській областях.

РБК-Україна також повідомляло, що "Укравтодор" попереджав про ускладнення на трасах через снігопад.

Додамо також, у середу ввечері було обмежено рух вантажівок у Київській та Житомирській областях. Так, погіршення погодних умов очікується по всій країні.