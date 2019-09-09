У Київській області в результаті ДТП загинули дві людини

Фото: місце аварії (kiev.informator.ua)

Ще двоє людей були госпіталізовані

В Київській області на окружній дорозі Обухова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, в результаті якого дві людини загинули, ще двоє були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Як повідомляється, ДТП сталося в неділю, 8 вересня, близько 17:00. На дорозі толкнулись Ford Kuga, Mercedes ML і Москвич-2141. В результаті зіткнення загинули чоловік і жінка, ще двох - доставили в лікарню.

За словами правоохоронців, усі автомобілі рухалися по трасі Київ-Кропивницький. Ford і Mercedes їхали в бік столиці, а "Москвич" в протилежному напрямку. На прямій ділянці дороги "Москвич", з невідомих причин, почав виїжджати на смугу зустрічного руху.

Вона зустрічній смузі автомобіль зачепив задню частину Ford, в результаті чого у нього лопнуло заднє колесо. Слідом за Ford їхав Mercedes, який і протаранив легковик. Уникнути зіткнення було неможливо.

Від удару "Москвич" розірвало на дві частини. Верхня частина автомобіля вилетіла за межі проїзної частини на дерева, а другу відкинуло по дорозі. У момент аварії В автомобілі перебувала подружня пара. Чоловік і жінка 1967 року народження від отриманих травм померли на місці. Також з Mercedes госпіталізували двох чоловік. Їх незначні травми.

На місці події працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 8 вересня, на автодорозі "Київ-Чоп" в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля загинула одна людина і ще троє постраждали.

Крім того, в Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів на автодорозі "Харків - Сімферополь". В результаті ДТП загинули 4 людини, ще четверо отримали поранення. Серед жертв і постраждалих троє іноземців. Також отримали травми двоє малолітніх дітей.