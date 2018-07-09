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У Київській області у результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 13:06
Фото: аварія у Києві (facebook.com/pol.kievregion)
Фото: аварія у Києві (facebook.com/pol.kievregion)

Ще чотири людини постраждали

У Київській області у результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби, ще чотири людини постраждали. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області на своїй сторінці у Facebook.

Так, аварія сталася сьогодні о 10 годині ранку на 36 км автодороги "Київ – Одеса", поблизу села Хлепча Васильківського району.

Як повідомляється, водій "OPEL Vectra" здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби "Автомагістраль", які наносили дорожню розмітку.

"Один із чоловіків від отриманих чисельних тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його чотирьох колег доставлено до Васильківської районної лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Водія також доставлено до медичного закладу з високим артеріальним тиском. Вирішується питання про його затримання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вчора, 8 липня, у Києві дівчина на Audi влетіла в два автомобіля і двічі перекинулася.

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Теги публікації: Київ, Київська область, ДТП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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