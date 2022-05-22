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У Київській області ППО збила російську ракету

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Україна, Неділя 22 травня 2022 15:36
У Київській області ППО збила російську ракету Фото: у Київській області ППО збила російську ракету (nationalinterest)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні над Фастівським районом Київської області силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Київську ОВА.

"Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголошують в Київській ОВА.

Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області 22 травня пролунали вибухи. Мер міста Олександр Ситайло підтвердив інформацію.

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