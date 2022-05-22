У Київській області ППО збила російську ракету
Фото: у Київській області ППО збила російську ракету (nationalinterest)
Сьогодні над Фастівським районом Київської області силами ППО збита ворожа ракета. Попередньо - жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Київську ОВА.
"Просимо жителів залишатися в укриттях під час повітряних тривог", - наголошують в Київській ОВА.
Нагадаємо, у місті Малин Житомирської області 22 травня пролунали вибухи. Мер міста Олександр Ситайло підтвердив інформацію.
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