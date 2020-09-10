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У Київській області сталась потрійна ДТП, є загиблі та постраждалі

Київська область, Четвер 10 вересня 2020 22:28
У Київській області сталась потрійна ДТП, є загиблі та постраждалі
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Київській області сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі трьох автомобілів та мотоцикла. Внаслідок аварії загинуло двоє людей та ще двоє отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталась на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Світанок Переяслав-Хмельницького району.

Попередньо встановлено, що водій авто KIA, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з авто Mazda, після чого ще зіткнувся з легковиком "ВАЗ", і у подальшому водій мотоциклу здійснив зіткнення з авто "ВАЗ".

Від отриманих травм на місці аварії загинув 40-річний водій мотоциклу та 69-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ". Тілесні ушкодження отримав 71-річний водій цього ж авто, а також водій KIA. Їх госпіталізували до лікарні з численними травмами.

Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне в селі Струмівка (Волинська область) сталась дорожньо-транспортна пригода з мікроавтобусом, в результаті якої загинула жінка і ще шестеро людей постраждали.

Також раніше повідомлялось, що в Одеській області в ДТП постраждали 6 людей, серед них діти.

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