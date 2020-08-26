ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Київській області сталася смертельна ДТП за участі підлітків

Березань, Середа 26 серпня 2020 20:04
У Київській області сталася смертельна ДТП за участі підлітків
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітніх. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними поліції, водій Chevrolet не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний паркан домоволодіння. В автомобілі на момент зіткнення перебували водій та четверо пасажирів.

В результаті аварії 20-річний водій та 15-річна пасажирка загинули, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні ушкодження. Постраждалих госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.

Крім того, у Києві нетверезий офіцер наїхав автомобілем на курсанток військово-медичної академії; в результаті інциденту постраждало троє дівчат.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПКиївська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся