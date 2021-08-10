В Київській області сталося масове отруєння в кафе

У Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
Фахівці проводять епідеміологічне розслідування спалаху захворювання.
Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень, серед яких:
Наразі провели відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Робота закладу тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду.
Крім того, вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.
Епідеміологічне розслідування триває.