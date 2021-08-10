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В Київській області сталося масове отруєння в кафе

Автор: РБК-Україна

У Білій Церкві Київської області зафіксували спалах сальмонельозу. Захворіли семеро людей, які вживали готові страви в одному із кафе міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Фахівці проводять епідеміологічне розслідування спалаху захворювання.

Так, у закладі громадського харчування виявили низку порушень, серед яких:

  • не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв;
  • виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації;
  • до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.

Наразі провели відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежили на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

Робота закладу тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 людей, які працювали без проходження медичного огляду.

Крім того, вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

Епідеміологічне розслідування триває.

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Біла ЦеркваКиївська область