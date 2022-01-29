У Київській області сталося подвійне вбивство: на місце прибув начальник поліції
Фото: у Київській області сталося подвійне вбивство (instagram.com/andrii_nebytov)
У Київській області сталося подвійне вбивство. Жертвою стала сімейна пара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
На місце злочину прибув начальник поліції області.
"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел РБК-Україна у силових структурах, тіла загиблих з ножовими пораненнями були знайдені в мікроавтобусі. Імена жертв не розкриваються, проте відомо, що це сімейна пара з Волинської області.