У Київській області сталася ДТП за участі поліцейского: він в реанімації

Повідомляється, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 14 кілометрі траси "Київ-Одеса".

"В результаті зіткнення поліцейський отримав тілесні ушкодження та наразі перебуває у реанімації", - йдеться в повідомленні.

У правоохронця відібрали зразки крові для проведення відповідних експертиз.

"На даний час факт алкогольного сп’яніння у жодного з учасників ДТП не підтвердився", - повідомили в поліції.

В поліції додали, що обидва транспортні засоби рухалися з ввімкненим світлом фар.

Фото: в Київській області зіхштовхнулися легковий автомобіль та вантажівка (kv.npu.gov.ua)