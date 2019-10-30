У Київській області сталося ДТП, є поранені і загиблі

У середу, 30 жовтня, у Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої одна людина загинула і двоє травмувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, аварія сталася на 76 км автодороги "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу смт Пісківка. Рятувальники встановили, що водій автомобіля "Nisan" не впорався з керуванням і врізався в металевий відбійник.

"У результаті ДТП одна пасажирка 1969 року народження від отриманих травм загинула на місці події, двоє інших громадян отримали травми різного ступеня тяжкості і були передані співробітникам карети швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Деталі аварії ще з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на Борщагівській втомобиль марки BMW врізався в стовп, після чого сталася пожежа. На місце прибули співробітники ДСНС для ліквідації пожежі.

Також РБК-Україна писало, що у Волинській області на трасі "Ковель-Жовква" сталося ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки, в результаті чого загинули 3 людини.

Крім цього, у Київській області 14-річний водій загинув в ДТП, а троє його друзів, які перебували в салоні, отримали поранення. Неповнолітній хлопець взяв автомобіль у своїх батьків.