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У Київській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей

Новость на русском → Київська область, Середа 10 лютого 2021 14:31
У Київській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Поліція розслідує обставини аварії у Бучанському районі (Київська область), де в ніч на 10 лютого зіштовхнулися позашляховик та вантажівка. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля GMC не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху де здійснив зіткнення з вантажівкою MAN. У результаті аварії водій та двоє пасажирів позашляховика 20 та 21-річного віку отримали травмами різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

"Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - додали у відомстві.

Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, раніше біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

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