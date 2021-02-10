У Київській області сталась ДТП з вантажівкою, постраждали троє людей

Поліція розслідує обставини аварії у Бучанському районі (Київська область), де в ніч на 10 лютого зіштовхнулися позашляховик та вантажівка. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали троє людей.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля GMC не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху де здійснив зіткнення з вантажівкою MAN. У результаті аварії водій та двоє пасажирів позашляховика 20 та 21-річного віку отримали травмами різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

"Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - додали у відомстві.

Фото: ДТП у Київській області (kv.npu.gov.ua)