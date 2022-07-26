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У Київській області стався вибух: загинув 16-річний юнак

Фото: наслідки вибуху у Бучанському районі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 липня, в Київській області стався вибух. Загинув 16-річний юнак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с. Королівка стався вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці вдалося з’ясувати, що вибух стався на подвір’ї одного з будинків. 16-річний хлопець вирішив розібрати предмет, схожий на військову зброю. Від вибуху він загинув.

В ДСНС нагадують, що у разі знаходження вибухонебезпечного предмета, до нього не варто підходити, а тим більше чіпати. Найкраще - подзвонити "101".

Як повідомлялося, мешканка села Міла під Києвом підірвалася на міні. Її не вдалося врятувати. І це при тому, що заборона на відвідування лісів у Київській області діє з березня 2022 року.

Також комбайнер підірвався на протитранспортній міні під час збирання врожаю пшениці у Зеленодольській громаді Дніпропетровської області.

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Київська область