У Київській області поїзд збив підлітка, поліція відкрила кримінальну справу

Правоохоронці опитали свідків події. Попередньо з'ясувалося, що хлопець переходив залізничний переїзд у невстановленому місці, і не звернув увагу на поїзд, який наближався до станції.

Крім того, свідки зазначили, що машиніст подавав звукові сигнали, проте потерпілий не відреагував, оскільки був в навушниках.

"Від отриманих травм 15-річний мешканець села Віта Поштова помер на місці", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчі Фастівського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.