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У Київській області підліток загинув на мосту від удару струмом

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 14:27
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Хлопець хотів зробити фото на верхівці залізничного мосту

Поблизу смт. Баришівка (Київська область) 15-річний хлопець вирішив дістатися до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. В результаті поразки високовольтною лінією, підліток загинув від удару струмом, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции Києва.

Як повідомляється, хлопця доставили в лікарню, проте медикам не вдалося врятувати йому життя.

Від отриманих травм 15-річний житель Баришівського району помер в реанімаційному відділенні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції встановлюють всі обставини трагічної події. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області 10-річний хлопчик помер від удару струмом.

Також повідомлялося про 8-річній дитині, що загинула від удару струмом, у Херсонській області.

 

 

 

 

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Теги публікації: Київ, Київська область, полиция, подросток  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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