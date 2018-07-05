У Київській області підліток загинув на мосту від удару струмом

Хлопець хотів зробити фото на верхівці залізничного мосту
Поблизу смт. Баришівка (Київська область) 15-річний хлопець вирішив дістатися до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. В результаті поразки високовольтною лінією, підліток загинув від удару струмом, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции Києва.
Як повідомляється, хлопця доставили в лікарню, проте медикам не вдалося врятувати йому життя.
Від отриманих травм 15-річний житель Баришівського району помер в реанімаційному відділенні.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Співробітники поліції встановлюють всі обставини трагічної події. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області 10-річний хлопчик помер від удару струмом.
Також повідомлялося про 8-річній дитині, що загинула від удару струмом, у Херсонській області.