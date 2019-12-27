У Київській області після отруєння алкоголем помер чоловік

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Двоє чоловіків отруїли алкоголем, придбаному у жительки села Поправка

У Білій Церкві Київської області двоє чоловіків отруїлися сурогатним алкоголем, один з них помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Київській області.

Повідомляється, що двоє чоловіків 45 і 58 років придбали алкоголь у 71-річної мешканки села Поправка. В результаті 45-річний чоловік помер в кареті швидкої допомоги, другій - доставлений у важкому стані в реанімації.

"Працівники поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання 71-річної пенсіонерки, де виявили та вилучили скляні та пластикові ємності з прозорою рідиною. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області 14 людей госпіталізували з харчовим отруєнням після відвідин ресторану в місті Борислав. Всі постраждалі їли піцу, салат "Цезар" та інші страви. У більшості пацієнтів виявлена сальмонела энтерика.

Також повідомлялося, що в Миколаєві біля придорожнього кафе по вулиці Одеське Шосе виявили тіла двох далекобійників, ще троє були госпіталізовані. Всі далекобійники вживали алкоголь та їжу в кафе.