У Київській області відкрили стрілянину по поліцейським

В Узині Київської області невідомий відкрив стрілянину по поліцейським, хулігана затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що вчора ввечері поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство. Проте хуліган раптово почав ображати поліцейських, після чого відкрив стрілянину з пристрою для відстрілу гумових набоїв. В результаті дільничний офіцер поліції отримав пошкодження ноги.

"Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, проте ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження, оскільки хуліган опирався. З місця пригоди в якості речових доказів вилучили пристрій і гільзи травматичних патронів, їх спрямують на проведення відповідної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 43-річного хулігана затримали, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Оголошено підозру в хуліганстві і умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області влаштували стрілянину по людях, які фіксували забруднення водойми. Після того, як вони зняли відповідне відео і повернулися до свого авто, стався постріл з боку транспортного засобу, який знаходився неподалік.