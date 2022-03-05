У Київській області окупанти вбили 80-річного пенсіонера

У Київській області 5 березня російські військові вбили 80-річного Миколу Мамчура. Пенсіонера застрелили на порозі власного будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву українського журналіста Ігоря Чичканя.
За словами кореспондента, убитий пенсіонер більшу частину свого життя прожив у місті Гостомель. Він працював на скляному заводі. Однак кілька днів тому в Україну прийшли окупанти, які холоднокровно позбавили його життя.
"Кілька днів тому у двір його будинку зайшли озброєна армія РФ. Вони застрелили Миколу Мамчура через те, що він відмовився дати їм їжу. 80-річного старого вбили усвідомлено і безжально біля дверей його власного будинку фактично ні за що, просто тому, що могли це зробити", - розповів Ігор.
Нагадаємо, що російські окупанти цинічно розстріляли директора школи в місті Баштанка Миколаївської області. Це перша втрата серед мирних жителів у цьому регіоні.
Відзначимо, що російські окупанти під Києвом вбили молодого лікаря Марину Калабіну, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.