ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Київській області окупанти вбили 80-річного пенсіонера

Новость на русском →
Україна , Субота 05 березня 2022 17:45
У Київській області окупанти вбили 80-річного пенсіонера Фото: у Київській області окупанти вбили 80-річного пенсіонера (facebook com mod mil rus)
Автор: Кароліна Гайдук

У Київській області 5 березня російські військові вбили 80-річного Миколу Мамчура. Пенсіонера застрелили на порозі власного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву українського журналіста Ігоря Чичканя.

За словами кореспондента, убитий пенсіонер більшу частину свого життя прожив у місті Гостомель. Він працював на скляному заводі. Однак кілька днів тому в Україну прийшли окупанти, які холоднокровно позбавили його життя.

"Кілька днів тому у двір його будинку зайшли озброєна армія РФ. Вони застрелили Миколу Мамчура через те, що він відмовився дати їм їжу. 80-річного старого вбили усвідомлено і безжально біля дверей його власного будинку фактично ні за що, просто тому, що могли це зробити", - розповів Ігор.

Нагадаємо, що російські окупанти цинічно розстріляли директора школи в місті Баштанка Миколаївської області. Це перша втрата серед мирних жителів у цьому регіоні.

Відзначимо, що російські окупанти під Києвом вбили молодого лікаря Марину Калабіну, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гостомель Київська область Війна в Україні Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати