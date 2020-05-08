У Київській області оголосили про підозру директору будинку престарілих, де померли три людини від COVID-19

У Київській області поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих, де померли три людини від коронавіруса COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що розслідується кримінальне провадження по ч. ст 2. 325 Кримінального кодексу (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань, що спричинили загибель людей).

"У поліцію звернувся лікар Броварської районної лікарні та розповів, що до них доставлений пенсіонер з підозрою на інфекційне захворювання з села Зазим'я. Аби перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули співробітники поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що будинок функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм.

"Його директор - фізична особа-підприємець, з початку карантинних заходів щодо нерозповсюдження поширення коронавіруса не забезпечила належного догляду, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не прийняла заходів для ізоляції хворих", - інформують правоохоронці.

Також слідчі перевірили заклад і з'ясували, що жителі пансіонату, незважаючи на карантин, могли вільно пересуватися по території села без засобів індивідуального захисту.

Також встановлено, що до літніх людям безперешкодно приїжджали родичі, відвідувачі, один з яких і став джерелом інфекції. В результаті захворіли COVID-19 більше 10 пенсіонерів, троє з яких померли.

Зараз слідство триває. За це жінці загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вінницькій області другий день поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом медичних працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, за останні 24 години від коронавіруса в Україні видужала рекордна кількість громадян. Так, за останню добу вилікувались 310 осіб.