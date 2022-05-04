У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитина

У Київській області виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед них - дитина 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.
Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли біля його будинку.
Окрім того, у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.
Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщина. Вона загинула у пожежі у власній оселі, яка загорілася внаслідок ворожої атаки.
Поліція провела попередній огляд тіл загиблих і доправила їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз.
У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами (facebook.com/pol.kyivregion)
Раніше ми повідомляли, що у Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів.
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