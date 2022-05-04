RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами, серед них дитина

У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Тетяна Самарук

У Київській області виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед них - дитина 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень через потрапляння в будинок ворожого снаряду.

Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли біля його будинку.

Окрім того, у селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озерщина. Вона загинула у пожежі у власній оселі, яка загорілася внаслідок ворожої атаки.

Поліція провела попередній огляд тіл загиблих і доправила їх до моргів для проведення судово-медичних експертиз.

У Київській області виявили ще 4 убитих окупантами (facebook.com/pol.kyivregion)

Раніше ми повідомляли, що у Київській області виявили 8 братських могил мирних жителів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 70-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВторгнення Росії до України