У Київській області вже виявили 1346 тіл цивільних, убитих окупантами

Фахівці виявили у Київській області 1 346 тіл мирних жителів, які були вбиті російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова у ефірі телемарафону.

За його словами, більшість цивільних були вбиті з вогнепальної зброї. Нєбитов також зазначив, що вказана цифра не є остаточною, оскільки пошуки ще тривають.

"Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія Російської Федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих", - сказав він.

За словами начальника поліції, у регіоні вважаються зниклими безвісти близько 300 осіб.