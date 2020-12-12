У Київській області чоловік погрожував "підірвати" відділення поліції через авто

Фото: поліція (РБК-Україна)

У Київській області чоловік погрожував "підірвати" Іванківське відділення поліції, якщо йому не повернуть вилучений автомобіль. Чоловіка затримали, жодних вибухових пристроїв у нього не було.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Інцидент стався після того, як у 35-річного жителя Іванківського району після дорожньо-транспортної пригоди - він з'їхав у кювет, вилучили автомобіль Ford і помістили на штрафмайданчик.

"Це побачив наряд реагування патрульної поліції і підійшов до машини, щоб надати допомогу, при цьому чоловік почав висловлюватися нецензурною лайкою та кидається в бійку. Поліцейські виявили у порушника ознаки алкогольного сп'яніння і провели огляд, який встановив, що вміст алкоголю у крові складає 1,5 проміле", - повідомили в поліції.

За даним фактом поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна), ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред'явила їх для перевірки), ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) та ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Після цього правопорушник розбив вітрину в місцевому магазині і зник у невідомому напрямку, а також повідомив про "замінування" Іванківського відділення поліції.

"Правоохоронці провели ретельний огляд - ніяких вибухових пристроїв, предметів і підозрілих осіб не виявили. Зловмисника затримали за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили як речовий доказ мобільний телефон", - повідомили в поліції.

За даним фактом порушено справу за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі. Також на чоловіка склали адмінпротокол за дрібне хуліганство із-за розбитої вітрини магазину.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому, а також про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Броварах чоловік погрожував гранатою сім'ї.