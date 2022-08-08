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У Київській області чоловік у квартирі підірвав гранату

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Бровари, Понеділок 08 серпня 2022 14:52
У Київській області чоловік у квартирі підірвав гранату Фото: у Броварах чоловік підірвав гранату у помешканні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Житель міста Бровари Київської області підірвав у квартирі гранату. Дивом 57-річний чоловік не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції регіону Андрія Нєбитова.

Інцидент стався у неділю, 7 серпня. Чоловік у своєму помешканні намагався розібрати гранату "РГО". Він смикнув за кільце, тому відбулася детонація.

"Вибуховою хвилею знищило меблі, сам господар дивом не постраждав. Нині ж буде нести кримінальну відповідальність за незаконне зберігання гранати", - зазначив Нєбитов.

Він додав, що це вже другий подібний випадок у Броварах за останній тиждень. Поліція закликає громадян не ризикувати життям та здавати незареєстровану зброю.

Фото: у Броварах чоловік підірвав гранату у квартирі (facebook.com)

Нагадаємо, нещодавно у Харківській області підліток знайшов російський снаряд та підірвався на ньому.

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Бровары Вибух полиция
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