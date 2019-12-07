У Київській області в лобовому ДТП постраждали дві людини

У Київській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, в результаті якого дві людини були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції області.

Повідомляється, що ДТП сталося 7 грудня близько 14 години в місті Біла Церква. Автомобіль Ford Fiesta допустив лобове зіткнення з Chevrolet Lacetti.

"За словами очевидців 27-річний водій Ford виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Chevrolet, під керуванням 47-річного чоловіка. В результаті ДТП дві пасажирки Chevrolet були госпіталізовані в лікарню", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. В результаті аварії постраждали 4 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаєві поліція відкрила кримінальну справу за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю таксі і легкового автомобіля. Жертвами аварії стали дві людини. Винуватцеві загрожує до 10 років позбавлення волі.