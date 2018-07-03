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У Київській області в таборі отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 15:33
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Стан дівчинки кваліфікується як важкий

В приватному дитячому таборі "Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Славутич" Переяслав-Хмельницького району Київської області отруїлися 12 дітей, одна дитина в комі. Про це повідомляє прес-служба Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА в Facebook.

Повідомляється, що вчора ввечері, 2 липня 2018 року, у Переяслав-Хмельницьку центральну районну лікарню була екстрено доставлена дитина 8 років з розладом травлення. Зазначено, що дівчинка впала в кому, її стан кваліфікується як важкий.

Станом на 5:00 ранку дівчинку оглянув анестезіолог дитячої обласної лікарні, також на консультацію викликані фахівці лікарні "Охматдит". Зараз дитину готують до транспортування в лікарню "Охматдит".

Всього 12 дітям вчора стало погано, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. В результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили в медичний ізолятор табору. На сьогодні залишаються ізольованими сім.

Додамо, що всього в оздоровчому таборі перебуває більше 200 чоловік.

2 липня Державна служба україни з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів взяла проби їжі, якою годують дітей у таборі.

 

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Опубліковано Департамент охорони здоров'я Київської ОДА Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що в двох селах Вінницької області під час святкування випускних вечорів отруїлися 62 людини. Медики встановили у потерпілих діагноз "гострий гастроентероколіт",

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Теги публікації: Київська область, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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