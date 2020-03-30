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У Київській області від коронавірусу померли дві людини

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 16:18
У Київській області від коронавірусу померли дві людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Помер 49-річний мешканець Макарівського району та 47-річний мешканець Білої Церкви

У Київській області за вихідні від коронавірусу померли дві людини. Про це під час брифінгу повідомив т.в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Змушений повідомити що за вихідні у цій щоденній довідці додався сумний рядок. Це люди, що померли від коронавірусу. Таких в області двоє чоловіків - 49-річний мешканець Макарівського району та 47 річний мешканець міста Біла Церква”, - сказав Володін.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Київській області COVID-19 інфікувалися 49 українців.

Всього в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження і 11 смертей від вірусу.

Найбільше інфікованих в Києві (102 особи) та в Чернівецькій області (75 осіб). До слова, сьогодні у Чернівцях заявили про перший смертельний випадок від COVID-19.

Подробиці поширення пандемії в Україні та світі 30 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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