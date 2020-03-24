У Київській області коронавірус підтвердили у вагітної

В Київській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом - захворіла вагітна жінка в Ірпені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника в. о. міського голови Ірпеня Олександра Маркушина у Facebook.

Зазначається, що 20 березня жінці зробили експрес-тест в 4-й амбулаторії Ірпеня, він виявився негативним. Результат мазка на ПЛР-аналіз, який надійшов у вівторок, підтвердив інфікування коронавірусом.

"Втім, остаточний діагноз лікарі встановлять відповідної клініки, куди ми направили жінку, в якої підозрюється коронавірусна хвороба. Зараз відправляємо на повторний ПЛР-аналіз. Проведемо невідкладну ізоляцію і тестування всього медперсоналу та інших пацієнтів, які могли контактувати з жінкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за останніми підтвердженими даними Міністерства охорони здоров'я в Україні зафіксовано 97 випадків коронавірусу. З них 15 на території Київської області, ще 29 в місті Києві. Всього від COVID-19 в Україні померли три людини.

Крім того, лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області. Обидва результати були лабораторно підтверджені у жителів Монастириського району.