У Київській області коронавірус підозрюють у понад 300 осіб

Всього в області виявлено 70 випадків захворювання
У Київській області коронавірус підтверджений у 70 людей, ще 308 осіб перебувають з підозрою на COVID-19. Про це повідомили в Київської облдержадміністрації.
Повідомляється, що серед 70 випадків захворювання, 4 виявлено у дітей (3 в Козині і 1 в Лісники). Всього госпіталізовано 24 хворих, 46 - знаходяться на самоізоляції. Троє пацієнтів одужали, четверо померли.
По регіонах найбільша кількість захворювань підтверджені в Обухівському районі:
За віком хворих:
Підозра на зараження мають 308 осіб. Найбільше в Києво-Святошинському (61) і в Обухівському (49) районах. Медичне спостереження встановлено 820 контактними особами.
Зазначимо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.
Також повідомлялося, що в Україні 16 пацієнтів з коронавірусом знаходяться у важкому стані, вони підключені до штучної вентиляції легенів.