У Київській області коронавірус підозрюють у понад 300 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області виявлено 70 випадків захворювання

У Київській області коронавірус підтверджений у 70 людей, ще 308 осіб перебувають з підозрою на COVID-19. Про це повідомили в Київської облдержадміністрації.

Повідомляється, що серед 70 випадків захворювання, 4 виявлено у дітей (3 в Козині і 1 в Лісники). Всього госпіталізовано 24 хворих, 46 - знаходяться на самоізоляції. Троє пацієнтів одужали, четверо померли.

По регіонах найбільша кількість захворювань підтверджені в Обухівському районі:

27 - в Обухівському р-ні;

14 - у Києво-Святошинському р-ні;

6 - у р. Бориспіль;

3 -в м. Біла Церква;

3 - в м. Бровари;

3 -у м . Буча;

2 -у Васильківському р-ні;

2 - р. Вишгород;

2 - р. Ірпінь;

1 - у Бориспільському р-ні;

1 - в смт Ворзель ;

1 - у р. Гостомель ;

1 - в Білоцерківському р-ні;

1 -у Броварському р-ні;

1 -у Ставищенському р-ні;

1 - у Макарівському р-ні;

1 - у Миронівському р-не.

За віком хворих:

0 - 10 років -5,7 %;

11 - 20 років - 2,8%;

21 - 30 років - 7,1%;

31 - 40 років - 22,8%;

41 - 50 років -31,4 %;

51 - 60 років -24,2%;

61-70 років - 1,4% ;

понад 70 років - 4,3%.



Підозра на зараження мають 308 осіб. Найбільше в Києво-Святошинському (61) і в Обухівському (49) районах. Медичне спостереження встановлено 820 контактними особами.

Зазначимо, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Також повідомлялося, що в Україні 16 пацієнтів з коронавірусом знаходяться у важкому стані, вони підключені до штучної вентиляції легенів.