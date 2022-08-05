У Київській області у колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка

Правоохоронці виявили ще одне тіло мирного жителя у Київській області. Чоловік загинув під час російської окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.
Тіло чоловіка виявили 4 серпня поблизу села Березівка на Житомирській трасі. Загиблого знайшов робітник дорожньої служби.
Нєбитов зазначає, що тіло знаходилося у заповненому водою технічному колодязі. Поліція встановила, що чоловік загинув у кінці лютого - на початку березня.
Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.
Поліція просить людей, які мають будь-яку інформацію про загиблого, звертатися на спецлінію "102".
Фото: у Київській області виявили тіло загиблого під час окупації чоловіка (t.me/andrii_nebytov)
Нагадаємо, у Київській області виявили тіло мирного жителя, якого вбили російські військові. Перед цим чоловіка катували.
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