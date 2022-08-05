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У Київській області у колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка

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Київська область, П'ятниця 05 серпня 2022 11:55
У Київській області у колодязі знайшли тіло загиблого під час окупації чоловіка Фото: у Київській області знайшли ще одне тіло загиблого чоловіка (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці виявили ще одне тіло мирного жителя у Київській області. Чоловік загинув під час російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

Тіло чоловіка виявили 4 серпня поблизу села Березівка на Житомирській трасі. Загиблого знайшов робітник дорожньої служби.

Нєбитов зазначає, що тіло знаходилося у заповненому водою технічному колодязі. Поліція встановила, що чоловік загинув у кінці лютого - на початку березня.

Прикмети загиблого: темне волосся, був одягнений у зимовий одяг чорного кольору, брюки, куртку та кофту, чорне взуття.

Поліція просить людей, які мають будь-яку інформацію про загиблого, звертатися на спецлінію "102".

Фото: у Київській області виявили тіло загиблого під час окупації чоловіка (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, у Київській області виявили тіло мирного жителя, якого вбили російські військові. Перед цим чоловіка катували.

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