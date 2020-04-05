У Київській області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 90

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У області зафіксували ще 6 випадків захворювання

У Київській області станом на ранок 5 квітня зафіксовано майже 90 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації (ОДА).

За даними ОДА, на території області лабораторно підтвердили вже 88 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих п'ятеро дітей. При цьому у МОЗ зранку повідомляли лише про 82 хворих.

Географія поширення коронавірусу:

30 хворих в Обухівському районі (Козин, Романків, Українка, Обухів);

19 хворих у Києво-Святошинському районі (Вишневе, Боярка, Лісники, Гатне, Дмитрівка, Софіївська Борщагівка, Тарасівка, Крюківщина, Свято-Петрівське);

7 хворих у Борисполі;

5 хворих у Бучі;

4 хворих Вишгороді;

4 хворих у Білій Церкві;

по 3 хворих у Броварах та Ірпені;

по 2 хворих у Васильківському та Миронівському районах;

по 1 хворому у Фастові, Ворзелі, Гостомелі, Коцюбинському, Бориспільському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах.

Зазначається, що 32 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, а 56 хворих - лікуються амбулаторно на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом. За останню добу виявили 156 хворих. У Київській області було зареєстровано 82 випадки.