У Київській області кількість випадків COVID-19 наблизилася до 90

У області зафіксували ще 6 випадків захворювання
У Київській області станом на ранок 5 квітня зафіксовано майже 90 випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації (ОДА).
За даними ОДА, на території області лабораторно підтвердили вже 88 випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих п'ятеро дітей. При цьому у МОЗ зранку повідомляли лише про 82 хворих.
Географія поширення коронавірусу:
Зазначається, що 32 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, а 56 хворих - лікуються амбулаторно на самоізоляції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 5 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1251 випадок зараження коронавірусом. За останню добу виявили 156 хворих. У Київській області було зареєстровано 82 випадки.