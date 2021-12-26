У Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль, серед постраждалих діти

За даними правоохоронців, близько 14:00 на автодорозі Київ-Чернігів поблизу села Скибин сталася ДТП, в результаті якої виникло загоряння автомобіля.

За попередніми даними, зіткнулися "ВАЗ-2115", за кермом якого перебував 32-річний водій, який рухався попереду BMW X5. В результаті зіткнення сталося загоряння "ВАЗа".

"32 - річний водій і його пасажири: дружина і двоє неповнолітніх дітей 7 і 9 років отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють працівники патрульна поліція, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики.

Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію.

Фото: у Київській області в ході ДТП загорівся автомобіль (facebook.com/pol.kyivregion)