В Київській області на подвір'я підприємця кинули гранату

Поліцейські затримали чоловіка, який кининув гранату на подвір'я підприємця у Васильківському районі Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Зазначається, що сьогодні вранці у селі Велика Солтанівка на подвір’ї приватного будинку стався вибух.



Працівники кримінальної поліції одразу розпочали проводити низку невідкладних оперативно-розшукових заходів, під час яких встановили особу підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання.

Зловмисником виявився 46-річний житель столиці, який неодноразово мав проблеми із законом за скоєння тяжких злочинів.

Встановлено, що упродовж кількох років киянин працював на будівництві у Васильківському районі і вирішив, що роботодавець не розрахувався за роботу. До цього він неодноразово вимагав у підприємця повного розрахунку.

Встановлено, що чоловік кинув на подвір’я гранату РГД. Її рештки криміналісти виявили та вилучили під час огляду місця події та направили на проведення експертизи.

За фактом вибуху слідчі Васильківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Раніше у Києво-Святошинському районі правоохоронці зі стріляниною затримали 4 озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

РБК-Україна писало, що у Рівному під час затримання зловмисник погрожував підірвати гранатою себе та поліцейських.