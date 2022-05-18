У Київській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні
Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами. Постраждалих доправили в лікарню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.
Поліція Бучанського району за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.
"Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102", - нголошують в поліції.
Нагадаємо, в селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.
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