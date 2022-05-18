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У Київській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні

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Україна, Середа 18 травня 2022 22:13
У Київській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні Фото: двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Між селами Липівка та Королівка, 52-річний та 48-річний чоловіки підірвались на протипіхотній міні ОЗМ-72, залишеній на полі окупантами. Постраждалих доправили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

З політравмами потерпілих госпіталізували до Макарівської лікарні.

Поліція Бучанського району за вказаним фактом розпочала досудове розслідування.У Київській області двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній міні

"Вкотре закликаємо громадян уникати лісових та польових доріг на деокупованих територіях. У разі виявлення підозрілих предметів одразу телефонуйте на спецлінію "102", - нголошують в поліції.

Нагадаємо, в селі Андріївка, неподалік Макарова, тракторист виїхав у поле та натрапив на протитанкову міну, залишену окупантами. В результаті вибуху 37-річний водій уникнув серйозних травм.

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