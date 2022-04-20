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У Київській області двоє лісників підірвалися на ворожій міні. Один з них загинув

Фото: у Київській області на міні підірвалися лісники (facebook.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області двоє працівників лісового господарства підірвалися на протитанковій міні. Один з чоловіків загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Держлісагентства Юрія Болоховця.

За його словами, двоє чоловіків під час вивезення лісопродукції натрапили на протитанкову міну. Водій загинув на місці, ще одна людина в лікарні.

Українців закликали дотримуватися заборони на відвідування лісів, особливо на територіях, які були звільнені від російських окупантів.

"Зараз майже по всіх областях України діє заборона на відвідування лісу. Друзі, це важливо. Один невірний крок може коштувати вам життя", - зазначив Болоховець.

Нагадаємо, нещодавно на ворожій міні в Ірпені підірвався вантажний автомобіль. Водій загинув на місці.

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Війна Росії проти УкраїниКиївська область