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В Київській області в ДТП загинуло 5 осіб

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 08:51
В Київській області в ДТП загинуло 5 осіб
Ілюстративне фото (УНІАН)

Водій не справився з керування та вилетів в кювет

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що в селі Яблунівка Макарівського району Київської області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі легкового автомобіля загинуло 5 осіб, ще одного постраждалого госпіталізували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

В ДСНС повідомили, що ДТП сталось о 2:48 8 березня. 

"Водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 1 особу госпіталізовано до лікарні"

Також повідомляється, що на місці події працювала оперативна група Головного управлінНя ДСНС у Київській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 березня у Києві в результаті зіткнення авто постраждали 5 осіб. На вулиці Гостомельське шосе вантажівка зіткнулася з автомобілем Chevrolet, в результаті водій легковика та четверо пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Києві водій на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП. Попередньо встановлено, що автомобіль рухався проспектом Голосіївським зі сторони вулиці Полковника Потєхіна в напрямку вулиці Героїв Оборони, а пішохід переходив дорогу справа наліво по ходу руху машини.

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