У Київській області в ДТП загинули двоє військових

На автотрасі Київ-Чоп зіткнулись легковий автомобіль та військовий автомобіль, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як зазначається, аварія сталась сьогодні о 3-й годині ранку. Водій автомобіля "Тойота" не обрав безпечної швидкості і зіткнувся з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався в попутному напрямку.

"На місці дорожньої аварії працювали рятувальники, працівники Слідчого управління поліції Київської області, слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції, медики. 36-річного водія автівки "Тойота" поліція затримала у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (kv.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, тиждень тому на автодорозі Київ-Ковель сталась дорожно-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автомобілей та одного мікроавтобуса. ДТП сталась за участю автівок Volkswagen Golf, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Lexus GX 470 та автобусу "Рута".

РБК-Україна писало, що у червні на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.