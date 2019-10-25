У Київській області в ДТП загинули дві людини, чотири травмувалися

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У поліції повідомили про п'ять ДТП з потерпілими в Київській області

У Київській області сталося п'ять дорожньо-транспортних пригод, в яких дві людини загинули та чотири отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції в Київській області.

Повідомляється, що сталися смертельні ДТП в Білоцерківському та Макарівському районі. Зокрема, поблизу Білої Церкви водій автомобіля не впорався з керуванням і, з'їхавши в кювет, зіткнувся з деревом. В результаті зіткнення водій загинув на місці. Ще одна аварія сталася на 62 км траси "Київ-Чоп" між селами Ситняки і Небелиця Макарівського району. Автомобіль збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув.

Також у Броварському та Переяслав-Хмельницькому районі мотоцикл і автомобіль відповідно в'їхали в електроопори. Водіїв транспортних засобів з різними травмами доставили до лікарні. Крім цього в Обухівському районі на 28 км траси "Київ-Знам'янка" сталася аварія за участю двох автомобілів. В результаті зіткнення обидва водії були госпіталізовані з травмами.

Фото: ДТП в Київській області (facebook.com/pol.kyivregion)

За фактами ДТП порушено кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бахмуті автомобіль збив на смерть 17-річну дівчину,, після чого залишив місце пригоди. Поліція затримала водія автомобіля.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області перекинулася фура з гліцерином. В результаті аварії близько 10 кубометрів гліцерину витекло.