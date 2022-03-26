RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області ДРГ використовують цивільний одяг і вкрадені автомобілі, - Генштаб

Фото: російські війська під Києвом
Автор: RBC.UA

Генштаб заявив, що окупанти не залишають спроб проникнути в столицю. Для цієї мети диверсійно-розвідувальні групи маскуються використовуючи вкрадений цивільний одяг і увтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб України.

За повідомленнями Генштабу противник продовжує спроби проникнути в столицю. Для цього ДРГ противника маскуються використовуючи вкрадені речі і автомобілі.

"Ворог продовжує нести втрати в усіх напрямках. Сили оборони методично знищують Російські ордери."- повідомляється в заяві.

Зазначимо, що окупанти тероризують населення в Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України