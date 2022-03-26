У Київській області ДРГ використовують цивільний одяг і вкрадені автомобілі, - Генштаб
Фото: російські війська під Києвом
Генштаб заявив, що окупанти не залишають спроб проникнути в столицю. Для цієї мети диверсійно-розвідувальні групи маскуються використовуючи вкрадений цивільний одяг і увтомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб України.
За повідомленнями Генштабу противник продовжує спроби проникнути в столицю. Для цього ДРГ противника маскуються використовуючи вкрадені речі і автомобілі.
"Ворог продовжує нести втрати в усіх напрямках. Сили оборони методично знищують Російські ордери."- повідомляється в заяві.
Зазначимо, що окупанти тероризують населення в Херсонській області.
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