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У Київській області ДРГ використовують цивільний одяг і вкрадені автомобілі, - Генштаб

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Київ, Субота 26 березня 2022 19:34
У Київській області ДРГ використовують цивільний одяг і вкрадені автомобілі, - Генштаб Фото: російські війська під Києвом
Автор: RBC.UA

Генштаб заявив, що окупанти не залишають спроб проникнути в столицю. Для цієї мети диверсійно-розвідувальні групи маскуються використовуючи вкрадений цивільний одяг і увтомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб України.

За повідомленнями Генштабу противник продовжує спроби проникнути в столицю. Для цього ДРГ противника маскуються використовуючи вкрадені речі і автомобілі.

"Ворог продовжує нести втрати в усіх напрямках. Сили оборони методично знищують Російські ордери."- повідомляється в заяві.

Зазначимо, що окупанти тероризують населення в Херсонській області.

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