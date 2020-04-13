У Київській області COVID-19 захворіли понад 200 осіб: карта

Найбільша кількість інфікованих у Києво-Святошинському районі
У Київській області за минулу добу підтвердили 57 нових випадків захворювання коронавірусом. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації в Facebook.
Повідомляється, що за даними на ранок 13 квітня в Київській області підтверджено 216 випадків COVID-19. Найбільша кількість хворих проживає в Києво-Святошинському районі:
- 70 - у Києво-Святошинському р-ні (11 - Софіївська Борщагівка, 8 - Крюківщина, 14 - Вишневе, 9 - Боярка, 5 - Гатне, 5 - Лісники, 4 - Святопетрівське , 4 - Дмитрівка, 2 - Тарасівка, 2 - Чайки, 1 - П. Борщагівка, 1 - Кременище, 1 - Білогородка, 1 - Капітановка, 1 - Нове, 1 - Гнатівка);
- 43 - в Обухівському р-ні (20 - Козин , 4 - Романків, 8 - Українка, 10 - Обухів, 1 - Красна Слобідка);
- 1 -в Баришівському р-ні;
- 2 -в Білоцерківському р-ні;
- 3 -у Бориспільському р-ні, (2 - Гнідин, 1 - Вороньків);
- 6 -у Броварському р-ні, (Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, Калита -1 випадок, Трибухов -1);
- 3 - в Бородянському р-ні;
- 4 - у Васильківському р-ні;
- 1 - в Іванківському районі;
- 3 - у Макарівському р-ні;
- 2 - у Миронівському р-ні;
- 3 - у Переяслав-Хмельницькому р-ні;
- 1 - у Поліському р-ні;
- 1 - у Рокитнянському р-ні;
- 6 - у Ставищенському р-ні;
- 11 - рБориспіль;
- 1 - в смт Бородянка;
- 6 - у р. Буча;
- 2 - м. Васильків;
- 6 - н. Вишгород;
- 5 - в м. Біла Церква;
- 10 - в м. Бровари;
- 12 - н. Ірпінь;
- 4 - в р. Фастів;
- 1 - в смт Ворзель;
- 1 - у р. Гостомель;
- 1 - с. Коцюбинське;
- 1 - в смт Ставище;
- 2 - в р. Кагарлик;
- 2 - в р. Переяслав;
- 1 -в смт Рокитне;
- 1 -в смт Іванків.
З них госпіталізовано 62 особи, 154 - знаходяться на самоізоляції. Одужали 10 пацієнтів, що померли -6.
З підозрою на COVID-19 знаходяться 684 пацієнтів. Медичне спостереження встановлено за 1797 контактними особами.
Відзначимо, в Україні станом на ранок 13 квітня підтвердили 3102 випадку COVID-19, з них 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Крім цього, за добу було зафіксовано 10 летальних випадків від коронавіруса. Всього в Україні померло 93 людини з COVID-19.