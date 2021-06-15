У Київській області чиновники підпільно продавали COVID-вакцини

Слідство встановило, що схему продажу налагодили керівник інтернату та посадовець обласної територіальної громади.

За інформацією правоохоронців, службові особи продавали препарати COVAX особам, які не підпадали під перелік пріоритетних верств І та II етапів вакцинації.

Під час шести санкціонованих обшуків співробітники поліції зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч. 3 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Посадовцям загрожує обмеження волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях психоневрологічного інтернату (npu.gov.ua)