У Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID-19

У Київській області вже четверту добу поспіль не роблять жодної щеплення проти коронавірусу . При цьому всього за минулу добу в Україні зробили 15 585 щеплень.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook .

Так, у Київській області не роблять щеплення від COVID-19 з суботи, 3 квітня. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровській (23 079) і Львівській (17 873) областей.

У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:

Київ - 1819 щеплень;

Вінницька область - 610;

Волинська область - 510;

Дніпропетровська область - 1170;

Донецька область - 540;

Житомирська область - 630;

Закарпатська - 420;

Запорізька область - 870;

Івано-Франківська область - 627;

Київська область - 0;

Кіровоградська область - 610;

Луганська область - 430;

Львівська область - 1349;

Миколаївська область - 680;

Одеська область - 580;

Полтавська область - 830;

Рівненська область - 580;

Сумська область - 270;

Тернопільська область - 620;

Харківська область - 560;

Херсонська область - 40;

Хмельницька область - 990;

Черкаська область - 300;

Чернівецька область - 400;

Чернігівська область - 150

З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.