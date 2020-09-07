У Київській області 14 шкіл перевели на дистанційне навчання через COVID-19

Фото: домашнє навчання (УНІАН)

У Київській області 14 закладів середньої освіти повністю або частково були переведені на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 серед учнів і вчителів. Всього на дистанційному навчанні знаходяться 1547 дітей.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Повністю на дистанційне навчання перейшли Васильківські школи №1 і №2, Застугнянська ЗОШ і Ірпінська ЗОШ № 15.

"Там, на жаль, захворіли вчителі, які контактували з колегами та дітьми. Педагогам проведено тестування у школах провели дезінфекцію приміщень, на сьогодні встановлено карантин", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ще три класи навчаються дистанційно в Пісківському НВО, Бучанській СЗОШ №5 та Богуславське НВО "ЗОШ І-ІІІ ст 3 - гімназія".

Крім того, на самоізоляції знаходиться ряд дітей, вчителів та інших працівників сфери освіти, у яких є підтверджене захворювання коронавірусом і які не контактували з однокласниками і колегами.

Нагадаємо, в Києві через коронавірус пішли на карантин дві школи.

Крім того, у Міносвіти хочуть страхувати вчителів і учнів від зараження коронавірусом.

Додамо, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.