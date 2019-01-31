У Київській обл. водій на смерть збив літню жінку

Водій рухався на авто "Славута" в сторону смт. Бородянка

В Киевской области водитель наехал на 71-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате полученных травм женщина скончалась, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Следственно-оперативная группа выяснила, что водитель двигался на авто "Славута" в сторону пгт. Бородянка.

"В это время пожилая женщина пыталась перейти дорогу в запрещенном месте. Водитель не успел вовремя среагировать и сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Авто владельца сейчас находится на штрафплощадке.

РБК-Украина писало, что 27 декабря под Киевом произошла ДТП с участием фуры и маршрутки 309. Авария произошла в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знамянка около 6:30. В результате происшествия шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

26 декабря на автодороге Киев-Борисполь около села Счастливое столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате аварии пострадали 8 человек.